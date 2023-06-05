بالفيديو.. علي جمعة: قاطع الرحم ومغتصب حقوق الناس لا أجر حج له

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إن هناك بعض الأمور تسبب فى ضياع أجر وثواب الحج، منها قطيعة الرحم، وعدم رد المظالم، وأكل ميراث البنات الذى يعتبر كبيرة من الكبائر، وأيضا اغتصاب الأرض، من الناس بدون وجه حق، أو أكل الإيجار عليه، فكل ده حرام ومن يفعل هذا طوق يوم القيامة بسبع أرضين.



وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "المفروض الإنسان لما يسمع ده يصلح من نفسه قبل الحج، لأن لو لم يصلح من أمره ويقوم بالتلبية فترد عليه الملائكة بقول لا لبيك ولا سعديك".

واستكمل: "ده إنسان واكل حقوق الناس وقاطع صلة الرحم وأكل ميراث أخته ومغتصب أرض غيره، ومش عاوز يجعل الحج بداية جديدة لعلاقته مع الله، يبقى مفيش أجر ولا ثواب للحج".





