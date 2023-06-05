ولاء التمامى: مصر جادة في الارتقاء بتوطين صناعة السيارات

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على العديد من الخطوات المتقدمة التي تنتهجها مصر في صناعة السيارات وتطوير صناعة السيارات ودعمها في البلاد.

ونوهت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بما قاله رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، أن صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى رئيس الجمهورية وهناك إجراءات متواصلة لتحفيز هذه الصناعة المهمة وجهود مبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية، التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

ولفتت عضو مجلس النواب بالدور الاقتصادي الهام الذي يقوم به المجلس الاعلى لصناع السيارات وبتوجيهات من الرئيس السيسي، ومصر تعمل بقوة لتكون أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة.

وأشارت،إلى الدعم والمساندة المستمرة لشركات صناعة السيارات العالمية، وبالخصوص التي وقعت معها بالفعل مذكرات تفاهم بشأن بدء التصنيع، أو توسيع استثماراتها الصناعية في مصر. مشيرة إلى أن صناعة السيارات أولوية أولى للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة المهمة من العمل على الارتقاء بالصناعة المصرية.

وشددت على الانتهاء من فعاليات الاجتماع الأول لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي شهد اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والتأكيد على ميكنة جميع الإجراءات. بالاضافة إلى الأهمية الضخمة للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

واختتمت أن هذه الاجراءات وغيرها تدلل على مدى الاهتمام الوطني بصناعة السيارات والارتقاء بها ودفعها للأمام.