زياد بهاء الدين: يجب مصارحة المواطنين بشأن الأزمة الاقتصادية

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، أهمية الحوار الوطني، كما أن انعقاد الحوار الوطني تأخر كثيرا، وهناك العديد من المزايا من الحوار، كما أنه يعطي أهمية لملف المحبوسين.

وقال زياد بهاء الدين، في مداخلة عبر تقنية «زوم» عبر قناة «صدى البلد»، إن نتائج الحوار الوطني سيساهم في حل العديد من المشكلات، ويجب الاستفادة من المناقشات، كما أن الحوار الوطني لن يحقق نتائج ملموسة في جميع الملفات الاقتصادية، والاجتماعية.

وتابع: لا أريد أن أعلق على أسعار الدولار ونحن نعيش في ازمة اقتصادية، ولكن كل الدعم للبنك المركزي في قرارته ورؤيته للخروج من الازمة الحالية.

وأوضح زياد بهاء الدين، أنه لابد من أن يكون هناك مصداقية في مصارحة المواطنين بشان الأزمة الاقتصادية، ويجب ان يكون هناك تظافر للجهود والرؤى الوطنية، من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وعن الاحتفال بالذكرى العاشرة بثورة 30 يونيو، أضاف زياد بهاء الدين، أن 25 يناير و30 يونيو ثورتين حقيقتين، وكلاهما نتج عن حراك شعبي لأسباب مختلفة، كما أن ثورة 30 يونيو كانت شعبوية ومهمة للمصريين، حيث حمت مصر من أفكار وقضايا فكرية ومتطرفة، وهي رغبة حقيقة من المصريين في التغيير.