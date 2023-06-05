13 يوما راحة.. يونيو شهر الإجازات

فرحة المصريين لا تعد ولا تحصى هذا الشهر.. فالمعروف أننا شعب يعشق الراحة و"الأنتخة" التي يسمونها الإجازات.

ومن حسن الحظ أن شهر يونيو هذا العام تقريبًا نصفه إجازات، فإلى جانب الإجازات الأسبوعية يحل عيد الأضحى المبارك، في نهاية شهر يونيو الجاري، بناءً على ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، كما تحل ذكرى ثورة ٣٠ يونيو الوطنية التى من المقرر أن يحصل عليها العاملون بالدولة والموظفون بالقطاع الخاص إلى ثاني أيام شهر يوليو المقبل، نظرًا لتزامنها مع إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٣.

وبهذا تصل أيام الإجازات في شهر يونيو الذي يبلغ عدد أيامه ٣٠ يوما فقط إلى ١٣ يوما راحة وتلك هي مواعيدها:

الجمعة ٢ يونيو.

السبت ٣ يونيو

الجمعة ٩ يونيو.

- السبت ١٠ يونيو.

الجمعة ١٦ يونيو.

السبت ١٧ يونيو.

الجمعة ٢٣ يونيو

السبت ٢٤ يونيو.

الثلاثاء ٢٧ يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

الأربعاء ٢٨ يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

الخميس ٢٩ يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

الجمعة ٣٠ يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

السبت ١ يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.