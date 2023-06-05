وزير التعاون الدولي الأسبق: غموض عدم وجود ضريبة ربح رأسمالي أضر بالبورصة

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، أهمية طرح الشركات في البورصة، موضحًا أن البورصة وسوق المال يعبران عن حجم الاقتصاد في السوق.

وقال زياد بهاء الدين، في مداخلة عبر تقنية «زوم» عبر قناة «صدى البلد»، إن تطبيق ضريبة ربح رأس مالي صغير، أو عدم وجود ضريبة أمر جيد، ولكن الأمر المقلق هو غموض عدم وجود ضريبة ربح رأس مالي أضر بالبورصة كثيرا.

وأضاف، مساء اليوم الإثنين، أنه لابد من حسم قضية ضريبة الأرباح الرأسمالية، ويجب على كل دولة أن تستغل ما يميزها ولا تعقد مقارنات مع دول أخرى، حيث لكل دولة ظروف جغرافية وسكنية وإقليمية تختلف عن الأخرى.

وتابع: لابد من المنافسة من خلال استغلال الموارد الذاتية، مؤكدًا أن مصر مواردها محدودة، ويجب عدم العمل على الإعفاءات الضريبة، ولابد أن تزيد، موضحًا أن الضريبة يتم تحصيلها بعد تحقيق الشركات للأرباح.

وأوضح زياد بهاء الدين، أنه لابد من الإبقاء على الضرائب وعدم إعطاء الإعفاءات الضريبة إلا لقطاع معين، لأن الدولة في حاجة ماسة للضرائب، كما أن فكرة رفض الضرائب من قبل المواطنين مرفوض تماما.