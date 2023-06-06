"الطريق للجمهورية الجديدة" احتفالية في شبان بنها

نظم مجمع مدارس جمعية الشبان العالمية ببنها احتفالية بختام الانشطة تحت عنوان "ابداع طلاب المدارس الطريق للجمهورية الجديدة" ضمن رسالة المدرسة والجمعية لتعزيز روح الانتماء والمواطنة والتعريف بأنجازات الدولة المصرية في إطار احتفالات مصر بثورة 30 يونيه.

أوضح مصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية ببنها في بيان له أن تاتي الفاعليات تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والدكتور حسام بداروي رئيس مؤسسة التعليم أولا والدكتور رمضان محمد رمضان مستشار وزير التعليم والمستشار مصطفي فرج رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي وعددا من القيادات وسماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

أوضح أن الطلاب قدموا فقرات في حب الوطن منها فقرة “قادرون بإختلاف” حكاية بطل مع ترجمه لها بلغة الاشارة مع فقرات استعراضية وفنية رائعه لقيت اهتماما كبيرا من الحضور وأولياء الامور

أكد فرج إن الأنشطة المدرسية تنمي شخصية الطالب، مشيرا إلى أن المجمع يتبني منظومة للتعليم تعتمد على التعلم بالممارسة والأنشطة مشيرا أن المجمع كيان وتاريخ يبني جيل المستقبل

أشار فرج أن المؤسسة تحرص علي بناء شخصية الطلاب من خلال الانشطة الطلابية التي تغير من شخصيتهم وتجعلهم فخورين بوطنهم الغالي مصر

أضاف فرج أن ما تشهده مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم من طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء والتعمير الجاد و المتواصل والمستمر في كل المجالات، يعتبر امتداد للتاريخ العظيم تحقيقا لرفعة مصر وتعزيزا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير



وفي كلمته قال الدكتور حسام بدراوي أن دور المؤسسات التعليمية هو تربية الطلاب علي حب الوطن والاحتفال بالذكريات الوطنية التي تجعل الطلاب فخورين بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم

الاحتفالية

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