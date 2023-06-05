رئيس النقاد الرياضيين: مشهد مؤتمر الأهلي مؤسف

أكد حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، أن هناك حالة استياء مما حدث أمس في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والوداد المغربي، قائلا: "هذا مشهد مؤسف وصورة سيئة نقلتها المواقع، وشيء لا يتم أخذه على الصحفي الرياضي، وكان لابد أن يكون هناك توضيح لما حدث".

وأوضح "خلف الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان لابد من إصدار البيان لتوضيح الصورة، مشددًا على أن المؤسسات في النظام الرياضي صورة واحدة، ولابد أن يكون هناك تعاون وتقدير متبادل قائم على الاحترام بين كافة الجهات، مضيفًا: "قمنا بزيارات لكافة المؤسسات الصحفية والرياضية من أجل التغطية والمبادئ التي تحكمها".

وأشار إلى أن هناك شريحة جديدة من النشطاء الرياضيين منتشرين على مواقع التواصل الاجتماعي يريدون الحضور، معقبًا: "يستخرجون بطاقات دخول لمن ليسوا صحفيون".

وتابع: "البرامج الرياضية تتوجه للنشطاء الرياضيين ويبعدون المتخصصين في الصحافة الرياضية"، موضحًا أنه يناشد مجالس إدارات الأندية ووزارة الشباب والرياضة بأن يكون هناك تعاون في الفترة المقبلة قائم على الاحترام وتحديد الأشخاص الذي يستلزم حضورهم في المباريات، وتنظيم المؤتمرات الصحفية للمباريات.