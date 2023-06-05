حزب المؤتمر: تصريحات وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ خطوة إيجابية ضد الاقتراض

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن تصريحات وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ التي أشارت فيها إلي التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة وتكون ذات بعد تنموي كبير مع خفض الإنفاق تصريح هام جدا ويعكس إتجاه الدولة بتقليل الإقتراض إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوي وبشروط ميسرة حتى نستطيع أن نسدد القروض السابقة التي حصلنا عليها بجانب التزاماتنا مع صندوق النقل الدولي وكل ذلك يسير في اتجاه تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الإنتاج وذات العوائد طويلة الأجل وليس تأجيلها والسير فيها بخطي حثيثة حتى نستطيع أن ندبر السيولة الدولارية المطلوبة لسداد أعباء الديون وهذا تصريح موفق وجيد من الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط ويعكس وجهة نظر الحكومة والقيادة السياسية التي تعمل جاهدة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: التصريحات أيضًا حول خطة التنمية 2023 _2024 بأنه لن يتم البدء في مشروعات جديدة ولكن إستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 70% أمر مهم جدا وهو ما يعني الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبه التنفيذ فيها 70% ومن ثم البدء في مشاريع جديدة ولكن بعد الإنتهاء من المشروعات القائمة الحالية حتى نستطيع أن نعظم العائد من الإستثمار فيها ونشعر بأهميتها وهذا في إطار ما يطلق عليه ترتيب الأولويات.



وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة أكد فرحات أنها تتماشى مع الأهداف 17 للأمم المتحدة التي أطلقتها حول التنمية المستدامة للحافظ على الثروات والموارد المالية للأجيال القادمة حيث تسير جميع المحافظات المصرية في هذا الإتجاه الإيجابي من أجل الحافظ على مواردنا وثرواتنا للأجيال القادمة وخلق ما يمكن أن نطلق عليه التنمية المستدامة الصحيحة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى إعلان الحكومة طرح 32 شركة لعملية بيع حصتها فيها يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وهذا أمر محمود حتى يكون هناك فرصة أكبر للقطاع الخاص سواء كانوا مصريين ام أجانب وهو ما سيؤدي إلى تفعيل الإقتصاد المصري وتوفير سيولة نقدية دولارية حتى يكون هناك استقرار لسعر الصرف في السوق المصري.



نشر التوعية الثقافية من خلال المكتبات المتنقلة أمر إيجابي



ولفت فرحات إلي أن نشر التوعية الثقافية من خلال المكتبات المتنقلة أمر إيجابي وجيد وفرصة أن ننشر هذا التوجه خاصة أننا لدينا مبادرة حياة كريمة وبالتالي تفعيلها وتفعيل المكتبات المتنقلة للنزول إلى كل قري مصر يساهم في تنمية الفكر في القرى والريف لأنه من المعروف أن الريف المصري يمثل حوالي 60% من تكوين من الشعب المصري وبالتالي عندما نرسل الثقافة من خلال السيارات المتنقلة او المكتبات المتنقلة فهذا أمر مهم جدا بالنسبة للشعب المصري أن يكون متعلما ومثقفا لأن العلم والتعليم هما منارة المعرفة وهو ما سيخلق لدينا جيل واعي وقادر على أن يمارس حياته سواء من الناحية السياسية الديمقراطية أو من الناحية الاقتصادية وتحصينه من براثن الفكر المتطرف الإرهابي وما شابه ذلك.

وتابع فرحات: الحركة التعاونية تضم حوالي 18 مليون عضو وخطط الإصلاح الهيكلي بدور التعاونيات أمر مهم جدا سواء في مجال الإتحاد التعاوني العام او الإستهلاكي أو الزراعي أو الحرفي أو الإنتاجي أو الثروة المائية وكل هذه خمسة اتحادات رئيسية تعمل في مجال الحركة التعاونية ومهم جدا تفعيلها ومن المهم جدا أن يعاد توظيفها ودمجها في الحياة الشعبية والمصرية بصفة عامة وبالتالي دور الحركة التعاونية مهم جدا وفاعل ومتداخل في جميع مناهج الحياه.