وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشارك ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى المهرجان الترفيهي بمركز شباب قولنجيل

شاركت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين فى فعاليات المهرجان الترفيهي لأبطال السباحة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمكتب قادرون باختلاف بالمديرية، ويتضمن الألعاب الترويحية المختلفة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، على الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب قولنجيل التابع لإدارة شباب حي شرق.

جاء ذلك بحضور محمود عبدالهادى مدير إدارة شباب حي شرق، واشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، ونانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، وايمن البربرى رئيس مجلس الادارة، وحازم كمال امين الصندوق، والسيد اسلام زغلول نائب رئيس مجلس الادارة، و محمد الشرباصى رئيس قسم الرياضة، والحديدى محمود من قسم المتابعة، ويوسف عبد العاطى رئيس قسم التخطيط والمتابعة.

فيما تضمنت فعاليات المهرجان الترفيهي لأبطال السباحة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمكتب قادرون باختلاف بالمديرية، بعمل جري خفيف واحماء لتجهيز وتهيئة المشاركين لاعباء ممارسة الرياضة، ثم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين مجموعة من الأولاد ومجموعة من البنات لعمل مسابقة فيما بينهم فى مختلف الألعاب الترويحية، والالعاب الصغيرة بدأت بمسابقة الجرى بالكرة بين الحواجز والاقماع البلاستيك والعودة بكرة أخرى إلى نفس المكان، وتنمية مهاراتهم، وذلك بقيادة الدكتور محمد فؤاد ومساعدة مجموعة من المتخصصين في التعامل مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فى جو مليء بالفرح والسرور ظهر على وجوه ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وأسرهم.

كما أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تولى اهتماما خاص بذوي الهمم والقدرات الخاصة بالدقهلية، من خلال مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتوسع في توفير كل السبل اللازمة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، لدمج هذه الفئة ضمن مكونات المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحو دمجهم فى كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والبرامج المنفذة بالشباب والرياضة.

وفى نهاية المهرجان الترفيهي لأبطال السباحة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، قدمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الهدايا لذوي الهمم والقدرات الخاصة، كما أعربت عن سعادتها البالغة بوجودها ومشاركتها ذوي الهمم والقدرات الخاصة الألعاب الترفيهية المختلفة، كما أهدى محمود عبد الهادي مدير إدارة شباب حي شرق درع بإسم الإدارة للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة.

يأتي تنفيذ هذا المهرجان الترفيهي لأبطال السباحة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ونانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

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