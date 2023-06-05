رئيس مجلس شيوخ كازاخستان يزور المتحف القومي للحضارة

استمرارًا لسلسلة الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية من كبار الشخصيات والمسؤولين من الدول الأجنبية والعربية، استقبل المتحف، الدكتور ماولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ ببرلمان جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له من الوزراء من دولة كازخستان، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية الحالية لمصر للمشاركة في افتتاح مسجد الظاهر بيبرس.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه،والكنوز المعروضة فيه، والتي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أهدى الدكتور ماولين اشيمبايف، كتالوج المومياوات الملكية، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

وأصطحب باسم روؤف، أمين المتحف، الدكتور ماولين أشيمبايف والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، وقدم لهم خلالها شرحًا وافيًا عن المتحف، وما يحتويه من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وخلال جولته أعرب الدكتور مولين أشيباييف، عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتى تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصرى عبر العصور، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، وعن جزيل شكره وامتنانه للهدية القيمة المقدمة له من المتحف.

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