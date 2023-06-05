مُستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين في وسط وشمال الضفة الغربية

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، على مواطنين فلسطينيين، في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في شمال الضفة الغربية، إن مستوطنين من مُستوطنة "ايل ماتان" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في محافظة "سلفيت" وكفر ثلث، هاجموا، بحماية قوات الاحتلال، المنطقة الشرقية من بلدة كفر ثلث، التي يطلق عليها منطقة خلة "العيون"، واعتدوا على سكانها بالحجارة والعصي.

وأضافت المصادر ذاتها أن فلسطينيًا أصيب بالرصاص المطاطي الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال توفيرهم الحماية للمستوطنين، ونقل إلى مستشفى لتلقي العلاج، بينما أصيب آخرون برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهم، مشيرة إلى أن المستوطنين أحرقوا سيارة أحد المواطنين في البلدة.

وفي رام الله، وسط الضفة، اعتدى مستوطنون، على سكان منطقة "عين سامية"، وقاموا بتكسير مجموعة من الأشجار في المنطقة، وهاجموا سيارات المارة بالحجارة، ما أدى لإلحاق أضرار مادية بعدد منها، إلى جانب قيامهم بتخريب عدد من الغرف الزراعية المجاورة.

وقال شهود عيان إن المُستوطنين اعتدوا أيضًا، على طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال قيامهم بتوزيع طرود غذائية على المواطنين في منطقة "القبون"، المجاورة لعين سامية.