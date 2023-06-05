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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نيكي هايلي تحذر: خسارة أوكرانيا قد تؤدي إلى "حرب عالمية"

المرشحة الرئاسية
المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هايلي
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حذرت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الاثنين، من احتمال اندلاع حرب عالمية إذا انسحبت أوكرانيا من حربها ضد موسكو، ودعت الولايات المتحدة وحلفائها إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات المناسبة في الصراع.

وقالت هايلي - في تصريحات لشبكة "سي سي إن" الأمريكية -: "الأمر أكبر من أوكرانيا، هذه حرب على الحرية، وهي حرب علينا الفوز بها"، مضيفة: "ما يجب أن نفهمه هو أن فوز أوكرانيا هو فوز لنا جميعًا".

وتابعت: "الكل يريد أن يعرف جيدًا كيف تنتهي هذه الحرب؟، سينتهي الأمر في يوم واحد إذا انسحبت روسيا. إذا انسحبت أوكرانيا، فإننا جميعًا ننظر إلى حرب عالمية".

نيكي هايلي أوكرانيا موسكو