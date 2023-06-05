أوباما وجنش يساندان الزمالك في لقاء الاتحاد السكندري بالدوري

ظهر يوسف أوباما لاعب الزمالك العائد للفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته للسعودية، في مدرجات استاد القاهرة مساء اليوم وذلك لمساندة الفارس الأبيض أمام فريق الاتحاد السكندري.

كما تواجد مع أوباما لمساندة الزمالك، محمود جنش حارس الفريق الأبيض السابق وفيوتشر الحالي.

وأنهى فريق الزمالك الشوط الأول متقدما بهدف للاشئ على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى يجمع الفريقان مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول قوي ومثير خاصة من جانب الزمالك، حيث سجل للفارس الأبيض سيف الجزيري الهدف الأول بالدقيقة 23.

وفي الدقيقة 40 سجل أحمد فتوح هدفا عالميا قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفار بداعي التسلسل.

خاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

اما الاتحاد فجاء تشكيله في الشوط الأول كالتالي:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - خالد صبحي - فوزي الحناوي.

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - محمد فارس.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - إبراهيم حسن

ويتفوق الزمالك في تاريخ المواجهات مع فريق الاتحاد حيث التقى الفريقان في 160 مباراة من قبل، فاز الزمالك في 121، وجاء التعادل في 38 مباراة، وفاز الاتحاد في 21 مباراة.

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

أما فريق الاتحاد السكندري فيأتي قبل لقاء اليوم في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 40 نقطة.