14 ظاهرة فلكية تزين سماء القاهرة فى يونيو

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك فى المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث نحو ١٤ ظاهرة وحدثا فلكيا مميزا فى شهر يونيو الحالى أبرزها بدء فصل الصيف وظهور قمر الفراولة فى السماء إلى جانب اقترانات للكواكب والنجوم.

وأكد أنه في ١٠ يونيو سيقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، حيث يشرقان في الـ ١:١٠ صباحا، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأضاف أنه في ١١ يونيو سيقترن كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا)، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والتي يقع على بعد ٤٤٠ سنة ضوئية من الأرض. وأوضح أن هذا الحشد يتكون من عدة مئات من النجوم، ولكن ألمع نجومه هي ٧ فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع ويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور.

وأشار إلى أنه في الفترة من ١٣ - ١٦ يونيو يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، وهو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد ٥٨٠ سنة ضوئية من الأرض، ويبلغ عمره ٦٠٠ مليون سنة،ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل في تلك الفترة باستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة)،و يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة ١٠:٤٥ مساء تقريبا.

ونوه إلى اقتران القمر يوم ١٤ يونيو مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) قبل شروق الشمس في ذلك اليوم، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاه الشرق في الـ ٣:٢٠ صباحا تقريبا، ويتراءى هذا المشهد إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأوضح أنه في ١٦ يونيو سيقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا)، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والتي يقع على بعد ٤٤٠ سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هي ٧ فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.

ولفت إلى أنه في يومي ١٦ - ١٧ يونيو يقترن القمر مع كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) ونجم الدبران (عين الثور) ألمع نجوم برج الثور في هذه الفترة، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ ٥:٠٠ صباحا تقريبا باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة، إلى أن يختفي هذا المشهد سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وذكر أنه في ١٨ يونيو سيظهر محاق (ذو الحجة)، ولن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض.

وأكد أن هذه الليلة تعتبر هي أفضل الليالي خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وأشار إلى اقتران القمر يوم ٢٠ يونيو مع النجم العملاق بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين في السماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل إلى أن يبدأ غروب هذا المشهد في الـ ٩:٥٠ مساء تقريبا.

وأوضح أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو ثلاثة أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو ٣٤ سنة ضوئية.

ولفت إلى حدوث الانقلاب الصيفي يوم ٢١ يونيو، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (٢٣.٥ درجة)،إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض ٢٣.٥ درجة شمالا، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

وأوضح أنه يعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (١٤ ساعة تقريبا)، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وأشار إلى أنه في يومي ٢١ - ٢٢ يونيو سيحدث اقتران رباعي حيث سيقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والحشد النجمي خلية النحل الواقع في برج السرطان على بعد ٥٨٠ سنة ضوئية من الأرض، والذي يبلغ عمره ٦٠٠ مليون سنة.