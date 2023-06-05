غدا.. اجتماع للجهاز الفني للفراعنة لوضع أسماء اللاعبين للقائمة النهائية

يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، غدا الثلاثاء من أجل مناقشة الأسماء النهائية لقائمة معسكر يونيو الجاري.

ويجتمع فيتوريا بجهازه المعاون غدا في مقر اتحاد الكرة لوضع الأسماء الأخيرة في القائمة النهائية لمباراة غينيا.

ويعلن البرتغالي عن قائمته بعد غدا الأربعاء في مؤتمر صحفي باتحاد الكرة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولى يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.