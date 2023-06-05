وزير الدفاع الأوكراني: مستعدون لقبول الصين كوسيط حال إجبار روسيا على سحب قواتها

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا مستعدة لقبول الصين كوسيط في عملية التفاوض فقط في حال تمكنت بكين من إجبار موسكو على سحب قواتها من جميع الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها.

وقال ريزنيكوف- في مقابلة مع صحيفة (ستريت تايمز) السنغافورية- "يجب أن تكون الإشارة الأولى هي التحرير الكامل للأراضي الأوكرانية، دعهم يظهرون لنا بادرة حسن نية ويسحبون قواتهم المسلحة من أراضي أوكرانيا، بعد ذلك سنعتقد أن هذا المفاوض (من الصين) له تأثير على روسيا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، معذرة، فما سبب الجلوس ونضيع الوقت؟".

وأضاف ريزنيكوف أن الصين تمتلك القدرة على إقناع روسيا بإنهاء هذه الحرب.

وأشار الوزير كذلك إلى أنه يريد رؤية دليل على أن روسيا مستعدة للعيش في سلام مع أوكرانيا. وكان وزير الدفاع الصيني لي شانج فو قد صرح، في وقت سابق، بأن بلاده تنتهج موقفا غير منحاز وحياديا بشأن "الأزمة في أوكرانيا"، وتعهد بمواصلة الجهود لتشكيل رؤية مشتركة للمجتمع الدولي حول كيفية حلها.