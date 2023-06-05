أستاذ تمويل: مصر تلعب دورا اقتصاديا كبيرا في أفريقيا منذ عام 2014

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مصر لعبت دورا كبيرا للغاية في القارة على المستوى الاستراتيجي والعسكري والسياسي والأمني، مشيرًا إلى أن التحول المهم الذي حدث في الدولة المصرية منذ عام 2014، أنها تسعى إلى لعب هذا الدور على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف «إبراهيم» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «قبل عام 2014 لم يكن يتاح للدولة المصرية أن تلعب هذا الدور في القارة الأفريقية على الصعيد الاقتصادي، ومنذ عام 2014 فإن مصر تتعامل مع مشكلات جذرية في بنية الاقتصاد المصري».

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ مصر تعاملت مع مشكلات الكهرباء لأكثر من هدف، مثل تلبية احتياجات داخل المصانع والمنازل، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في المحيطين الإقليمي والدولي، وهذا ما يتسق مع استراتيجية التنمية في 2063: «عندما كانت تلعب هذا الدور داخليا فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة في كل قطاعات النشاط الاقتصادي والمشروعات القومية لم تكن حدود مصر إقليمية، لكن مصر كانت عينها على القارة الأفريقية بالكامل».