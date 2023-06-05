اقرأ غدا في "البوابة".. اتهامات بالفساد بين النواب.. برلمان إيران على صفيح ساخن في ذكرى تأسيسه

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 6 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اتهامات بالفساد بين النواب.. برلمان إيران على صفيح ساخن في ذكرى تأسيسه

قوانين جديدة ضد الإرهاب.. السويد تغازل أردوغان.. والعمال الكردستاني يحتج

اليمين المتطرف يهدد الغرب بالذئاب المنفردة

فرنسا تستعد لرفع الحصانة عن سفير لبنان

السيسي: مهتمون بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنيه التحتية

بحضور الرئيس.. اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني

السعودية وأمريكا تحثان الأطراف المتحاربة في السودان على وقف القتال

روسيا تعترف: تصدينا لهجوم أوكراني كبير.. وكييف: خدعنا موسكو