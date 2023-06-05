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الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. اتهامات بالفساد بين النواب.. برلمان إيران على صفيح ساخن في ذكرى تأسيسه

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 6 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اتهامات بالفساد بين النواب.. برلمان إيران على صفيح ساخن في ذكرى تأسيسه
قوانين جديدة ضد الإرهاب.. السويد تغازل أردوغان.. والعمال الكردستاني يحتج
اليمين المتطرف يهدد الغرب بالذئاب المنفردة
فرنسا تستعد لرفع الحصانة عن سفير لبنان
السيسي: مهتمون بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنيه التحتية
بحضور الرئيس.. اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني
السعودية وأمريكا تحثان الأطراف المتحاربة في السودان على وقف القتال
روسيا تعترف: تصدينا لهجوم أوكراني كبير.. وكييف: خدعنا موسكو

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