موسكو: قرار منظمة الصحة العالمية بشأن إغلاق مكتبها في روسيا مسيس

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف جينادي جاتيلوف أن قرار المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية حول إغلاق مكتبها في موسكو "مسيس".

قال جاتيلوف في تصريح اليوم الاثنين إن "لسوء الحظ تم بحث هذه المسألة منذ وقت قصير، وفي 1 مايو الماضي اتخذ المكتب الأوروبي بالفعل القرار لإغلاق مكتب موسكو ونقله إلى كوبنهاجن".

وأضاف: "إنه قرار مسيس بوضوح، قرار هادف إلى استخدام وسيلة ضغط إضافية على روسيا وتسييس الرعاية الصحية ومناقشة الرعاية الصحية بالفعل، وهو أمر لا يمكن القيام به، لأن الصحة يجب أن تتطور لصالح جميع الدول، ولا يجوز أن تكون موضوعا لأي خلافات سياسية".

وأوضح أن مكتب المنظمة في موسكو كان يعمل بشكل فعال طول السنوات الماضية وخاصة في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية.

وأشار إلى أنه خلال فترة عمل المكتب كان هناك تعاون مع العديد من البلدان، خاصة مع بلدان رابطة الدول المستقلة، معربا عن الأمل في أن يتم إعادة النظر في هذا القرار في المسقبل القريب.