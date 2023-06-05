"عصر من الجمال" تتابع حلقاتها لمناقشة مشوار السندريلا بسينما الحضارة

يواصل مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية - بوزارة الثقافة تنظيم سلسلة ندوات بعنوان "عصر من الجمال".

ويقام اللقاء الثاني في السادسة من مساء الخميس الموافق 8 يونيو في السادسة مساء بساحة دار الأوبرا بمركذ سينما الحضارة خلف المسرح الكبير تحت عنوان "مشوار سعاد حسني"، حيث يستضيف الشاعر سيد العديسي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، الكاتب الصحفي أشرف شرف ويتناول اللقاء مشوار السندريلا (1943- 2001).



يذكر أن الندوة الأولى أقيمت مساء الأحد 14 مايو بحضور الناقد محمد نبيل والكاتب الصحفي أشرف شرف وأدار الندوة الشاعر سيد العديسي، حيث تناول اللقاء الأول مشوار فاتن حمامة.