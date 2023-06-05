مشروع «مسام» ينزع 849 لغما في اليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، نزع 849 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في اليمن.

وأوضح المشروع - حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الاثنين - أنه من بين الألغام التي تم نزعها، 124 لغما مضادا للدبابات، و16 لغما مضادا للأفراد، بالإضافة إلى 708 ذخائر غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وأشار إلى أن عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو بلغ 4 آلاف و838 لغما؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع مسام 400 ألف و919 لغما زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في كافة أرجاء اليمن، كما قام فريق "مسام" بنزع ألف و316 لغما بحريا في مضيق باب المندب.

وتواصل السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال مشروع "مسام" تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الشعب اليمني لعيش حياة كريمة.