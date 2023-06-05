السعودية تبحث مع عدد من المنظمات أوجه التعاون المشترك والأوضاع الإنسانية

بحث رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو صو، ورئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي السفير محمود أبو هدمه، والمدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي الدكتور محمد العسبلي، أوجه التعاون المشترك بين هذه المنظمات وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومناقشة الأوضاع الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ذكرت ذلك وكالة أنباء السعودية واس وأضافت أن ذلك جاء على هامش تسليم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس الدورة 46 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور جلال العويسي، اليوم /الاثنين/، رئاسة الدورة الـ 47 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب إلى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري السفير يوسف الخاطر، حيث تعقد الهيئة العامة للمنظمة العربية اجتماعاتها للدورة الـ 47 يومي 5 - 6 يونيو الجاري في قطر.