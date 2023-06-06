غدا.. مؤتمر صحفى للبرتغالى فيتوريا لإعلان قائمة معسكر يونيو استعدادا لغينيا

يعقد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا بمقر اتحاد الكرة غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة منتخب غينيا يوم 14 يونيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية لكوت ديفوار.



ويعقد البرتغالى المؤتمر للإعلان عن قائمة الفراعنة النهائية للمعسكر المقبل الذى يتخلله مبارتان، الأولى رسمية أمام غينيا والثانية ودية أمام منتخب جنوب السودان.

كان قد أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين والتى تضم 7 لاعبين هم، محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدى وسام مرسى.

وكشفت مصادر خاصة بالجهاز الفنى للفراعنة خلال تصريحات خاصة لـ«البوابة»، عن أن قائمة المنتخب التى سيتم الإعلان عنها غدا، تحتوى على العديد من المواهب الشابة التى أعطى فيتوريا الضوء الأخضر لتجربتهم للوصول إلى أفضل عناصر بينهم يتم الاعتماد عليهم مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن نية البرتغالى تتجه إلى صناعة جيل جديد شاب للفراعنة بعد تقدم العديد من اللاعبين فى السن فى الوقت الحالى.

وتابع المصدر خلال تصريحاته، بأن هناك عددا من لاعبى الأهلى سيتم ضمهم خلال المعسكر، ولكن لن يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسى مع المنتخب فى مباراة غينيا بسبب الحمل البدنى، مضيفا أنه سيتم الاعتماد عليهم كبدلاء للضرورة حسب الرتم الخاص بالمباراة أمام غينيا.

وأضاف، أن خطة روى فيتوريا جاءت بسبب ضعف منتخب غينيا المتوسط فى الأداء الكروى وأنه منافس لا يشكل خطورة على منتخب مصر، بجانب تصدر الفراعنة للمجموعة الخاصة بهم برصيد 9 نقاط، وهذا يضع الفراعنة فى ارتياحية قبل مباراة غينيا.

وقرر البرتغالى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تخصيص نظام تدريبى خاص للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية.

وطلب البرتغالى من الجهاز الطبى والتأهيلى للمنتخب تجهيز نظام استشفاء قوى لكافة اللاعبين، خاصة وأن جميع اللاعبين يمرون بفترة ضغط كبيرة بسبب ختام كافة الدوريات المحلية والعالمية.

وبدأ الجهاز المعاون تحضير نظام يعتمد على تخفيف الأحمال واستخدام تدريبات الاستشفاء لتجنب أية إصابات للاعبين.

ومن المقرر أن يخوض البرتغالى المعسكر المقبل بأسلوب تدريبى مختلف، حيث يوجد فى القائمة الخاصة بالمعسكر المقبل عدد كبير من اللاعبين الذين لم يتجانسوا مع بعضهم البعض من قبل، لذلك سيبدأ البرتغالى بشرح خطته وأسلوبه لكافة العناصر الجديدة المعسكر المقبل.