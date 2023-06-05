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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

توفيت قهرًا على والدتها.. ما لا تعرفه عن دينا مراجيح

دينا مراجيح
دينا مراجيح
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تصدر خبر وفاة المدونة المعروفة بـ"دينا مراجيح" مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت بداية ظهورها قبل أكثر من عامين من خلال فيديوهاتها علي "تيك توك"، تعرضت للتنمر بسبب العفوية التي تظهر بها في الفيديوهات.

ظهرت في أحد مشاهد مسلسل "لية لأ" للفنانة أمينة خليل وهاني عادل، كانت تعمل كبائعة مناديل وعلى أرجوحة لذا عرفت بـ"دينا مراجيح".

انتشر خبر وفاتها اليوم حزنًا على رحيل والدتها لتصبح يتيمة الأب والأم، قامت بحلاقة شعرها تمامًا بسبب سوء حالتها النفسية، وظهرت في مقطع فيديو تقول:
"عشان نفسيتي وحشة بعد ما أمي ماتت.. حلقت شعري زي شيرين".

دينا مراجيح السوشيال