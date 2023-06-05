الكرملين: الرئيس بوتين لا يخطط للقاء الكاردينال البابوى

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط حاليا للقاء مبعوث البابا الكاردينال ماتيو زوبى.

وأضاف بيسكوف- فى تصريح، اليوم الاثنين، "فى الوقت الحالى لا يوجد فى جدول أعمال الرئيس بوتين عقد لقاء مع الكاردينال البابوى".

وحول ما إذا كانت موسكو قد تلقت معلومات عن زيارة الكاردينال.. قال بيسكوف: "نعلم أنه سيذهب أولا إلى كييف، ثم سيعلن النتيجة".

وكان مصدر بالفاتيكان صرح، فى وقت سابق اليوم، لوكالة أنباء "تاس" الروسية بأن العمل يجري لتحضير رحلة الكاردينال زوبي إلى موسكو.

في سياق آخر.. وصف المتحدث باسم "الكرملين"، تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بشأن استعداد واشنطن للحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح، بـ "المهم والإيجابي".

وقال بيسكوف- في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- إن روسيا ستظل منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، إلا أن موسكو تنتظر مقترحات محددة من واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف أن مثل هذه القضايا المهمة والحساسة، من الصعب للغاية الاعتماد فيها على التصريحات الإعلامية، لا سيما عندما نشهد نقصا حادا في الثقة المتبادلة في علاقاتنا الثنائية.

وكان ساليفان قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات ثنائية بشأن الحد من التسلح مع موسكو وبكين "دون شروط مسبقة"، وأوضح أن عبارة "دون شروط مسبقة" لا تعني أن الولايات المتحدة لن "تحاسب" القوى النووية على "السلوك المتهور".