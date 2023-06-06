الخريطة الكاملة لتحركات القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.. خط الوسط يتصدر أولويات الزمالك و11 لاعب على أعتاب الرحيل

تشهد فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ثورة تغيير فى القلعة البيضاء، على مستوى اللاعبين الراحلين والقادمين للفريق الأبيض، ويسعى مسئولو نادى الزمالك، بالتنسيق مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى، لحسم ملف الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل بداية تصحيح مسار القلعة البيضاء، بعد موسم صفرى على مستوى جميع البطولات التى خاضها الفارس الأبيض.

11 لاعبا على أعتاب الرحيل

تشمل القائمة المبدأية للاعبين الراحلين عن صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية القادمة، 11 لاعبا على النحو التالي محمد عبد الغنى- محمود شبانة- سامسون أكينولا- محمد أشرف روقا- عمر جابر- عبد الله جمعة- أحمد بلحاج _لن يتم تفعيل عقد الشراء من أسوان- مصطفى الزنارى- عمرو السيسى- يوسف أسامة نبيه- سيف فاروق جعفر.

عودة الرباعى المعار

واستقرت اللجنة الفنية لنادى الزمالك، بالتنسيق مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على عودة رباعى الفريق المعار، بنهاية الموسم الحالى.

واستقر أوسوريو، على عودة، محمود علاء ويوسف أوباما، وحمدى علاء وأحمد عيد، بعد متابعة مستوى الرباعى، ولحاجة الفريق لمراكز الرباعى المعار.

ويأتى محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض المعار إلى صفوف الاتحاد، فى ظل تقديم مستويات ممتازة مع الفريق السكندرى بداية من الموسم الجارى، حيث كان على رأس العائدين إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل، بعد إصابة الونش بقطع فى الرباط الصليبى، واحتياج الفريق للاعبين جدد فى قلب الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبحث أوسوريو، عن تدعيم صفوف الزمالك فى مركز الوسط المهاجم، وأبدى المدرب الكولومبى إعجابه بمستوى أوباما، المعار إلى صفوف الحزم السعودى.

ويعود حمدى علاء، المعار إلى صفوف البنك الأهلى، لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد اقتراب محمد عبد الشافى من إعلان قرار الاعتزال، واقتراب عبدالله جمعة من الرحيل بنهاية الموسم الجارى، ويعود أيضا أحمد عيد، المعار إلى صفوف إنبى، لتدعيم الجبهة اليمنى.

ويأتى تدعيم مركز خط الوسط، على رأس أولويات مجلس إدارة الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويأتي يحيى جبران قائد الوداد المغربى ومحمد على بن رمضان نجم وسط الترجى التونسى على طاولة الزمالك، لبحث إمكانية ضمهم خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى إلياس الجلاصى، نجم وسط المصرى البورسعيدى.

ويعد محمود حمادة، لاعب الوسط المدافع لنادى فاركو، أحد أهم أهداف الزمالك فى المبركاتو الصيفى، وأشارت بعض التقارير إلى تقديم الزمالك عرضا يبلغ 15 مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب.

وقال عاطف حنفى، المدير الرياضى لنادى فاركو، فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز:« ما أثير عن عرض الزمالك مبلغ 15 مليون مجرد اجتهادات ولم نطرق للملف قبل نهاية الموسم، وبعد نهاية الموسم سننظر إمكانية رحيل اللاعب بمقابل مادى أو مقابل مادى وصفقات تبادلية».

وأضاف: « الملف مغلق حتى نهاية الموسم نظرا لارتباط الفريق ببطولتى الكأس والدورى.. وننتظر تقرير المدير الفنى حول احتياجات الفريق».

ويعد محمود حمادة، أحد ركائز المنتخب الوطنى فى الفترة الماضية، مع المدرب البرتغالى روى فيتوريا، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب صاحب الـ 29 عاما مع فاركو هذا الموسم.

وهناك أسماء أخرى محلية يفاوضها الزمالك مثل عبدالله بكرى ومحمود حماده ثنائى فاركو وأحمد أمين أوفة مهاجم إنبى وناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر ويسرى وحيد ظهير أيسر الترسانة، وأيمن أشرف قائد الأهلى.

3 حراس على رادار الزمالك

وتبحث إدارة الزمالك، تدعيم مركز حراسة المرمى، تحسبا لرحيل محمد عواد، بنهاية الموسم الجارى، بعد شكوى اللاعب ومطالبته بالرحيل بعدما أصبح بديلا لمحمد صبحى، الذى يتولى حراسة عرين الزمالك بشكل أساسى فى الفترة الماضية.

وأشار الإعلامى إبراهيم فايق، إلي أن الثلاثى أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة، عبد العزيز البلعوطى حارس إنبى، عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، على رادار القلعة البيضاء للاختيار بينهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تدعيم الجبهة اليسرى

يفاضل الزمالك بين الثلاثى محمد حمدى ظهير أيسر إنبى، مروان داوود لاعب إنبى، عمرو سعداوى لاعب المصرى، لضم أي منهم خلال الانتقالات الصيفية القادمة.