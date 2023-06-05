الطاقة الذرية: ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم خلال 3 أشهر

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بنسبة أكثر من الربع في ثلاثة أشهر بنسبة 60%.

قال جروسي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس المحافظين بالوكالة اليوم الاثنين إن الوكالة تطبق المعايير التي حددتها سابقا وتعمل قدر الإمكان بشكل صارم وبحيادية على الصعيد التقني، مشددا على حرص الوكالة على مبدأ العدل فهي لا تسعى لتخفيض المعايير أو تغيير الآراء بسبب اعتبارات سياسية سواء تم الاتفاق أو الاختلاف معها.

وأضاف أن مهمة الوكالة هي إبلاغ المجتمع الدولي بنسب تخصيب اليورانيوم دون التدخل مع الحكومات، مشيرا إلى أنه جرى تركيب كاميرات وبعض أجهزة المراقبة الإلكترونية في بعض المواقع النووية بإيران وتطمح الوكالة لما هو أكثر.

وحول محطة زباروجيا النووية، أوضح جروسي أن الاتفاق بشأن حمايتها خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن الأنشطة العسكرية في محيط المنشآت النووية بأوكرانيا في ازدياد.