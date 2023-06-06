النجوم المصرية تسطع في سماء أوروبا

إنجاز يتبعه إنجاز، ويحققه نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم في رحلتهم الاحترافية في قارة أوروبا مع الأندية المختلفة، إذ نجح المحترفون المصريون في القارة العجوز في كتابة اسمهم في سجلات تاريخ الدوريات، باعتبارهم هدافين للفرق خلال الموسم المنقضي 2022-2023، ليواصلوا نجاحاتهم في رفع اسم بلادهم عاليًا في المحافل العالمية.

وتستعرض «البوابة» أبرز أرقام المحترفين الهدافين مع الأندية في الدوريات الأوروبية

محمد صلاح

ويأتي على رأس النجوم المحترفين في أوروبا، الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي قدم موسمًا مميزًا رغم تراجع نتائج فريقه، التي أدت إلى حرمان قائد المنتخب الوطني من الظهور في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد احتلال الريدز المركز الخامس بالبريميرليج، الذي يؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، ومع ذلك أنهى موسمه السادس مع الفريق مسجلًأ 19 هدفا وصنع 12 آخرين في 38 مباراة منهم واحدة كبديل، ليصبح الهداف الأول لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث بدأ أول أهدافه بالجولة الأولى أمام فولهام، وأحرز آخرها في شباك برينتفورد بالجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الأقوى في العالم، التي أصبح صلاح خلالها الهداف التاريخي للريدز متجاوزًا روبي فاولر.

محمود حسن تريزيجيه

كما بات الجناح محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور، هدافًا لفريقه ببطولة الدوري التركي بـ11 هدفًا وصنع 3 آخرين، كان آخرها تسجيله وصناعته لهدف خلال المباراة الأخيرة أمام ألانيا سبور بالجولة 37 من المسابقة، ليتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري التركي، علي الرغم أنه غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، حيث شارك في 28 مباراة حتى الآن من أصل 34، وكان في لقاء الجولة 35، وصل تريزيجيه لهدفه رقم 50 في الدوريات الأوروبية المختلفة، حيث سجل 4 في الدوري البلجيكي و8 بالدوري الإنجليزي، وفي الدوري التركي 38 هدفًا، ليصبح تريزيجيه سادس لاعب مصري يسجل 50 هدفا فأكثر في الدوريات الأوروبية.

أحمد حسن كوكا

بينما يتربع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، على قائمة هدافي ألانيا سبور في الدوري التركي هذا الموسم برصيد 10 أهداف حتى الآن، علي الرغم أيضًا من إصابته التي أنهت موسمه مع الفريق قبل نهاية المسابقة بجولات، حيث خاض 24 مباراة من أصل 31، ليواصل كوكا المعار من أولمبياكوس اليوناني إلى ألانيا سبور لنهاية الموسم الجاري، نجاحاته مع الدوريات الأوروبية المختلفة على صعيد الدوري التركي واليوناني والبرتغالي.

مصطفى محمد

أما مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، فصار الهداف التاريخي للفراعنة في الدوري الفرنسي، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي المحترفين المصريين بمسابقة «ليج 1»، متفوقًا على مهاجم المنتخب الوطني السابق أحمد حسام ميدو بفارق هدف وحيد، وذلك خلال موسم واحد خاضه نجم الكناري.

وسجل الأناكوندا 8 أهداف في الدوري الفرنسي وصنع 2 آخرين في 36 مباراة خاضها من أصل 38، منها 18 لقاء بدأ في التشكيل الأساسي لفريق نانت، الذي ضمن بقاءه بالبطولة، بعدما هرب من الهبوط للدرجة الأدنى بأعجوبة، ليغادر مصطفى محمد فريقه بصورة طيبة، وذلك بعد انتهاء إعارته من جالطا سراي التركي.

بلال مظهر

فيما نجح المهاجم المصري الشاب بلال مظهر، نجم وهداف فريق باناثينايكوس اليوناني، في حصد لقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب موسم 2022-2023 برصيد 9 أهداف، رغم خروج فريقه المبكر من البطولة.

وتصدر بلال مظهر، جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب في نسختها الأخيرة برصيد 9 أهداف سجلها خلال 4 مباريات قبل خروج فريقه من البطولة، بالتساوي مع ميكس ميردينك لاعب ألكمار ، لكن الأخير خاض مباراتين أكثر من مهاجم منتخب مصر للشباب، حيث خاص لاعب الفريق الهولندي 6 مباريات.

محمد سند

وفي سياق آخر، وبعيدًا عن كرة القدم، ما زالت النجوم المصرية تسطع في سماء القارة العجوز حتى في كرة اليد، حيث يحتل محمد سند الجناح الأيمن لنادي نيم، صدارة هدافي الدوري الفرنسي لكرة اليد هذا الموسم، محرزًا 177 هدفًا، ليترشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وأفضل جناح أيمن، استمرارًا لنجاحاته في رحلته الاحترافية، حيث حصل على جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي مرتين على التوالي من قبل.