فايز فرحات: العلاقات المصرية الأفريقية دخلت مرحلة جديدة منذ عام 2014

أكد الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه منذ عام 2014 حتى الآن يمكن التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية- الأفريقية، مشيرًا إلى أن لهذه المرحلة عنوان مختلف وأهداف مشتركة مختلفة وأدوات مختلفة، ولكن الثابت أن القارة الأفريقية تمثل مساحة ومجال حركة مهم للدولة المصرية.

وأضاف «فرحات» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أنه جرى تحديد المصالح المصرية بدقة في القارة الأفريقية بعد عام 2014، ليرد عليه مقدم البرنامج، قائلا: «لم تعد المصالح المصرية في القارة الأفريقية قاصرة على دول حوض النيل فقط».

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ العلاقات المصرية الأفريقية أوسع من العلاقات مع دول حوض النيل، فهناك مصالح بين الدولة المصرية وعدد كبير من الدول الأفريقية.