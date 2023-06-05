أمين الفتوى: لا تتسرعوا في الطلاق.. خراب البيوت ليس سهلًا.. فيديو

وجه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصيحة لكل الأزواج والزوجات، بعدم التسرع واللجوء إلى الطلاق، إلا بعد إغلاق جميع الطرق التى تؤدى إلى استقرار الأسرة، لافتا إلى أن الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى.

وتابع “وسام” خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "بلاش نتسرع عشان خراب البيوت ليس سهلا، وتحدث له عواقب كثيرة، لازم يتدخل أهل الخير العاقلين، اللى لهم فى الحل والربط فى المشكلات الزوجية، للإصلاح، ولو وصلنا إلى أن مفيش حد عارف يحل، نروح دار الإفتاء وهى اللى بتتعامل مع كل الحالات بسرية تامة، حتى وإن كانت بعض الأمور تتدخل رعاية طبية نفسية فيتم هذا على الفور فى سرية تامة، حتى تعود الأمور إلى حالها وتستقر الأسرة".



