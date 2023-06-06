وكيل وزارة الشباب تفتتح بطولة مراكز الشباب للشطرنج بالدقهلية

افتتحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بطولة مراكز الشباب للشطرنج بالدقهلية، وقامت بأول نقله فى الشطرنج، اليوم الإثنين بالنادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، وتقام البطولة برعاية اللجنة النقابية للعاملين بالشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و عصام حسن الأمين العام للجنة النقابية، و عثمان محمد عثمان رئيس اللجنة النقابية، و اشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و علي عزب نائب رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج ورئيس لجنة الحكام، و امجد الجمل نائب رئيس لجنة الحكام بالبطولة، و جمال عرفه حكم ازواج والمشرف على تنظيم البطولة، و محمد السيد عرفه حكم صاله.

وشارك فى بطولة مراكز الشباب للشطرنج عدد 60 لاعب من مختلف الأعمار السنية، بإدارات شباب " المنصورة _ حى شرق _ حي غرب _ أجا _ السنبلاوين _ ميت غمر _ تمي الامديد _ شربين _ منية النصر _ بلقاس"، وتوزع الجوائز بالبطولة من المركز الأول ومبلغ 700 جنيه وكأس البطولة بناقص 50 جنية فى كل مركز وصولاً إلى المركز السادس ومبلغ 450، مع منح أول ناشئين بالبطولة كأس وتوزيع شهادات التقدير على كل ناشئين بالبطولة، بحضور لجنة تحكيم من منطقة الدقهلية للشطرنج.

وفى نهاية بطولة مراكز الشباب للشطرنج بالدقهلية سلم الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و عصام حسن الأمين العام للجنة النقابية، و عثمان محمد عثمان رئيس اللجنة النقابية، كأس البطولة والمركز الأول عبد الرحمن حجازي بمركز شباب الرياض بمنية النصر، والمركز الثاني أحمد طارق السيد من مركز شباب قولنجيل بحي شرق، والمركز الثالث محمد فراج العشري من نادى الجلاء بحي غرب.

وفى نفس السياق فاز بالمركز الرابع محمد احمد عبد الحميد من نادى الجلاء بحي غرب، والمركز الخامس مجدي مدحت السعيد من مركز شباب اللاوندي باجا، ويأتي فى المركز السادس والاخير محمد إبراهيم الدالي من مركز شباب السعدية بشربين، أما الفائز بكأس الناشئين كان من نصيب يحيي احمد موسى تحت 14 سنة، كما تم توزيع شهادات التقدير على جميع الناشئين المشاركين بالبطولة.

وقدم علي عزب نائب رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج ورئيس لجنة الحكام بالبطولة درع بإسم منطقة الدقهلية للشطرنج وشهادة تقدير للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، كما قدم أيضاً درع بإسم المنطقة وشهادة تقدير للدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

يأتي تنفيذ بطولة مراكز الشباب للشطرنج بالدقهلية، برعاية اللجنة النقابية للعاملين بالشباب والرياضة بالدقهلية، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و عصام حسن الأمين العام للجنة النقابية.

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