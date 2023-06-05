عظِّم شهيدك| المستشار هشام بركات.. محامي الشعب فى مواجهة الجماعات الإرهابية

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية.

كما سنستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية، حلقة اليوم هي للبطل الشهيد الصائم المستشار هشام بركات.. من هو المستشار هشام بركات ؟

اسمه بالكامل هشام محمد زكى بركات مواليد 21 نوفمبر1951، الذى حصل على ليسانس حقوق بتقدير عام جيد جدا عام 1973، والتحق بالعمل فى ديسمبر 1973 كمعاون نيابة عامة، ثم تدرج فى مواقع مختلفة بالعمل فى النيابة على مستوى جمهورية مصر العربية.

تدرج في المناصب بالنيابة العامة، وانتقل بعدها إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستنئاف، حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام.

تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية التابع لها محكمة جنايات بورسعيد التي كانت تنظر القضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها العشرات من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الأولتراس".

تولى منصب النائب العام منذ 10 يوليو 2013، بعد أسبوع واحد من الإطاحة بنظام المعزول محمد مرسي، بعد استقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه، قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور، ويعد النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير.

أهم قضاياه وسبب كره الجماعة الإرهابية له

تعد قضية التخابر التي صدر فيها الحكم بالإعدام لـ3 متهمين منهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي حضوريًا، والأشغال الشاقة المؤبدة لـ17 آخرين بينهم مرسي وبديع آخر القضايا التي نظرها القضاء في عهد بركات.

تولى قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

المستشار هشام بركات كان متزوج، شغلت زوجته منصب وكيل أول بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا، وله ثلاثة أبناء الأولى حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي وتعمل بإحدى الشركات، وابنته الثانية كانت في النيابة العامة وتم تعيينها رئيسا لمحكمة ابتدائية مؤخرا ثم العضو اليسار في دائرة المستشار علي الهواري، ونجله الثالث محمد هشام بركات يعمل وكيلا في نيابة أمن الدولة العليا.

تعيينه نائب عام

في شهر يوليو 2013، وافق مجلس القضاء الأعلى على اختيار نائب عام جديد، خلفًا للمستشار طلعت عبدالله، الذي عزلته محكمة النقض من موقعه، ومنذ ذلك الحين، جلس المستشار هشام بركات على كرسي النائب العام

لحظة استشهاد المستشار هشام بركات

في صباح يوم 29 يونيو من عام 2015 ارتدى المستشار هشام بركات، بذلته الأنيقة، وودع زوجته كما يفعل كل يوم، وسار نحو سيارته المصفحة وانطلق بصحبة موكبه المكون من أكثر من 5 سيارات بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، إلى محل عمله فى وسط القاهرة بدار القضاء العالى.

وما إن ابتعد عن بيته مسافة 300 متر، حتى طالته يد الإرهاب الغاشمة بأيادي الغدر والخسة في نهار شهر رمضان الأبيض وطغى لون الدماء على المشهد بالكامل بسبب شدة الانفجار الذى التهم 3 سيارات من موكبه و7 سيارات خاصة.

سيارة مفخخة لاغتيال النائب العام

السيارة المصفحة الخاصة بالنائب العام، لم تفلح في صد الموجة الانفجارية الشديدة التي اغتالت النائب العام، لم يعلم حينها المستشار هشام بركات، أن خروجه إلى عمله صباح يوم الاثنين سيكون الأخير في حياته، وأنه سيستشهد في النصف الأول من شهر رمضان.

محاولات اسعافه

تم نُقل المستشار هشام بركات إلى المستشفى، وتوفي صائمًا عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد تأثره بإصابته التي لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليها.

كما أسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.

تحقيقات ومحاكمات موسعة لكشف الجناة

بعد استشهاد النائب العام استغرقت النيابة العامة 10 أشهر تقريبًا للتحقيق في الواقعة، حتى حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يونيو 2016، لبدء نظر محاكمة المتهمين البالغ عددهم 67 متهمًا بينهم 16 هاربًا، أمام الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.

واستمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات والنفي البالغ عددهم 133 شاهدًا، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، وكذلك تم الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين في 6 جلسات كاملة.

القصاص السريع

قرر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق في مايو 2016، إحالة 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"اغتيال هشام بركات، لمحكمة الجنايات.

وبعد مرور عام، من نظر القضية قررت المحكمة إحالة أوراق 30 متهما لمفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، قبل أن تصدر الحكم في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، والمؤبد على 15 متهمًا، والسجن 15 عاما لـ8 متهمين، والسجن 10 أعوام لـ15 متهمًا، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم آخر.

وأيدت فى النهاية محكمة النقض حكم إعدام 9 متهمين، وفي فبراير 2019 نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام شنقا بحق المتهمين، داخل سجن الاستئناف.

تكريم رفيع

لا تبخل مصر على أبنائها الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن حيث تم إطلاق اسم المستشار هشام بركات على ميدان رابعة العدوية الذى اغتيل بجواره فى 16 يوليو 2015.



كما تم إطلاق اسم الشهيد هشام بركات على إحدى محطات مترو الأنفاق من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو النزهة 2، بجانب إطلاق اسمه على مجموعة من المدارس فى عدد من المحافظات لتخليد اسم الشهيد.



وفى إبريل 2020 تم إطلاق اسم المستشار هشام بركات على كوبرى الطيران بمدينة نصر.



وفى أكتوبر 2021 منح الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسم الشهيد المستشار هشام بركات وسام وشاح النيل.

مواقف إنسانية

ظل المكتب الفنى للمستشار هشام بركات منذ عام 2013 وحتى عام 2015 يفحص حالات المحبوسين احتياطيا، حيث انتهى من فحص 4 آلاف حالة خاصة بطلاب فى مراحل مختلفة من التعليم وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة والتى تبعها صدور قرارات من النائب العام بالإفراج عن مئات الشباب الذين كانت أغلبيتهم من طلبة الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، وكان آخرها تلك القرارات الإفراج عن 122 متهما فى 9 يونيو 2015.



بطل الحلقة المقبلة هو اللواء نبيل فراج بطل تطهير كرداسة