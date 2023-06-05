مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الزمالك في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك، المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - خالد صبحي - فوزي الحناوي.

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - محمد فارس.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - إبراهيم حسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، صبحي سليمان وصبري رحيل والسيد سالم وأوستين أموتو وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود وعبد الغني محمد وكيفين كزيتو ومصطفى إبراهيم.