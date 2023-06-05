بالفيديو.. رمضان عبد المعز: فى أشخاص يكذبون على الله.. ويسكنون الناس الجنة والنار بمزاجهم

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أناس يكذبون على الله ويسكنون الناس الجنة والنار بمزاجهم، لافتا إلى أن من يجعلون أعلم وأفقه وأخشى أهل الأرض، ويكذبون يقولون هذا كفر وهذا فى النار.



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ربنا حرم الفواحش ما ظهر وما بطن، من الغل والحسد والحقد، والأثم والبغى، بغير الحق والكبائر، وكمان حرم الشرك، وحرم التقول على بدون علم.

وأكد: لا تفتى بدون علم، لا توزع الجنة والنار على مزاج، تلاقى واحد بيعمل معصية لعله يتوب، وتلاقيه أقرب من الله منك، متعرفش الفصل لله، ربنا هو اللى هيفصل مين يدخل الجنة والنار، رحمة ربنا فوق ما نتخيل"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ".



