انطلاق أولى ليالي عرض "سيرة بني زوال" بثقافة روض الفرج.. صور

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "سيرة بني زوال"، لفرقة قصر ثقافة منشأة ناصر المسرحية، والمستمر حتى التاسع من يونيو الجاري، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.



تدور أحداث العرض في نجع بإحدى القرى الصعيدية يصاب بالخراب واللعنة، وتمر السنين ويحل على النجع غريب يقلب الموازين ويكشف الحقائق وتصل بنا الأحداث إلى سر اللعنة التي فرضت سيطرتها لسنوات عديدة.

يشارك في بطولة العمل كل من: نانسي عادل، وماجي وسام الدين، وعزة حمدي، ومارينا سمعان، وحبيبة محمود، ومحمد عبدالخالق، وسامي عزت، ومحمود الرفاعي، ومحمد عبدالجواد، وباسم مجدي، وحمدي المحمدي، وسالم جمال، ورجب السيد محمد دياب، وإسلام رؤوف، ديكور محمود بهجت، إضاءة أسامة حربي، أشعار علي أبو المجد، غناء محمد يسري، أحمد البوشي، جهاد عبد العزيز، إيمان عبد العزيز، ألحان وتوزيع محمد عبد الوهاب، مخرج منفذ محمد جمال، مساعدا إخراج إلهام رشدي، ومارينا وجيه، ومن تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج صافيناز محمد.



"سيرة بني زوال" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.