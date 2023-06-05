سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتفوق الزمالك في تاريخ المواجهات مع فريق الاتحاد حيث التقى الفريقان في 160 مباراة من قبل، فاز الزمالك في 121، وجاء التعادل في 38 مباراة، وفاز الاتحاد في 21 مباراة.

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

أما فريق الاتحاد السكندري فيأتي قبل لقاء اليوم في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 40 نقطة.