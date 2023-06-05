الطاهري يشيد بموقف الحكومة بوقف الاقتراض إلا بشروط ميسرة ولهدف تنموي كبير

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم تتناول العلاقات المصرية الإفريقية، بمناسبة الاستعدادات لبدء قمة الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.

وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بهذه المناسبة سنجري مع ضيوف البرنامج الكرام إطلالة على ما جرى من جهد مصري لاستعادة الدور المصري في إفريقيا، وذلك تحت مظلة 10 سنوات على ثورة 30 يونيو التي تحتفل بها إكسترا نيوز بداية من يوم 1 يونيو.

ولفت إلى أنه قبل بدء الحلقة نستعرض خبرا عن صوت حكومي حاسم وقوي، كان في جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وكانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، حيث يتم بدء الموازنة الجديدة مع بداية شهر يوليو.

وتابع أن اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت موقف الحكومة، ليس تصريحا، بل موقفا، وهو اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولهدف تنموي كبير، وأن أولويات الحكومة تتجه لخفض الإنفاق عن عمد لاحتواء التضخم والعمل على زيادة الاستثمارات، وهذا يعني أننا لسنا في جزر منعزلة، وأن ما يناقش في المؤتمر الاقتصادي أو المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يجد صداه في الحكومة.



ورحب بضيوف الحلقة وهم دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتور محمود زكريا أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، والدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والباحثة أسماء رفعت بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.