ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

‏

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41356 طن، شملت: 5238 طن رمل، 300 طن مولاس، 15910 طن يوريا، 13091 طن كلينكر، و6817 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59813 طن، شملت: 11000 طن خردة، 3840 طن نواتج تقطير، 5145 طن كسب فول صويا، 490 طن فول صويا معبأ، 2900 طن بسلة، 40 طن أرز معبأ، 2400 طن فول صويا صب، 2364 طن حديد، 2614 طن ابلاكاش، 545 طن خشب زان، 10100 طن ذرة، 4700 طن شعير، 13675 طن قمح.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 114 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 304 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6659 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 151772 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188985 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3510 شاحنة.

هذا وقد أظهرت حركة التشغيل بميناء دمياط تحسنًا ملحوظًا في بيانات حركة السفن وتداول البضائع خلال شهر مايو 2023 مقارنة بشهر مايو 2022، حيث استقبل الميناء عدد 326 سفينة خلال هذا الشهر مقارنة بعدد 249 سفينة خلال مايو 2022 بزيادة قدرها 31 %.



كما بلغ إجمالي طاقة التداول للبضائع خلال مايو 2023 حوالى 4665399 طن مقارنة بحوالي 3535860 طنًا في مايو 2022 بزيادة قدرها 32 %.