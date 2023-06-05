دمياط.. افتتاح مدرستين جديتين احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع إنشاء مدرسة فارسكور الرسمية للغات، وذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح ،تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم ٥٦ فصلا دراسيا لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والاعدادية والثانوية و قاعات للأنشطة ومعامل ، حيث أشادت " محافظ دمياط " بالمستوى التنفيذى للمدرسة والتى تعد أول مدرسة للغات بمدينة فارسكور.

وافتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة الروضة الإعدادية الثانية المنشأة حديثاً بعدد ٣٠ فصل دراسى لاستيعاب عدد الطلاب بتلك المرحلتين بمدينة الروضة.

وفى ختام الجولة وبمركز فارسكور،، افتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة النجارين الابتدائية المشتركة بقرية الضهرة، حيث شهدت أعمال إحلال كلى بعدد ٨ فصول .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته ، و الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة ، كما أكدت أنه تم إفتتاح عدد من المدارس بمناطق مختلفة خلال الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام.

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع إنشاء مدرسة فارسكور الرسمية للغات، وذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح ،، تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم ٥٦ فصل دراسي لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والاعدادية والثانوية و قاعات للأنشطة ومعامل ، حيث أشادت " محافظ دمياط " بالمستوى التنفيذى للمدرسة والتى تعد أول مدرسة للغات بمدينة فارسكور.

وافتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة الروضة الإعدادية الثانية المنشأة حديثاً بعدد ٣٠ فصل دراسى لاستيعاب عدد الطلاب بتلك المرحلتين بمدينة الروضة.

وفى ختام الجولة وبمركز فارسكور،، افتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة النجارين الابتدائية المشتركة بقرية الضهرة، حيث شهدت أعمال إحلال كلى بعدد ٨ فصول .