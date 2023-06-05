الاتحاد الأوروبي: نراقب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان ونتوعد بالمحاسبة

توعد الاتحاد الأوروبي بمحاسبة من أسماهم "المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" في السودان، في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي بدأت منتصف شهر إبريل الماضي.

وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أعلن التكتل عن توعده بمحاسبة الأطراف التي تعمل على انتهاك حقوق الإنسان جراء الاشتباكات السودانية، فضلًا عن حثه أطراف الصراع في السودان بضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور، والترتيب لهدنة دائمة بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أنه سيعمل مع كافة الجهات الإقليمية والدولية المهتمة بالأزمة السودانية، ومن أبرزها المؤسسات الأفريقية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل لهدنة دائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي والقاضي بتمديد بعثة الأمم المتحدة في السودان، من أجل الإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المتضررة.