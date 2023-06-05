تفاصيل تعرض محصول المانجو لأضرار بسبب العاصفة الترابية

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الفاكهة والخضروات بالغرفة التجارية، تفاصيل تعرض محصول المانجو لأضرار بسبب التغيرات المناخية، والعاصفة الترابية التي ضربت عواصم البلاد الأسبوع الماضي وبينها محافظة الإسماعيلية.

وأوضح “نجيب” خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير»، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نسبة كبيرة من المحصول تضررت، لكن المسؤول الأول عن الإحصائيات بشأن الخسائر هي وزارة الزراعة.

ولفت إلى أن سعر الفاكهة جملة يبدأ من 20 جنيها، وفي الأسواق يصل لـ30 جنيها، منوها أن أسعار المنتجات زادت عن العام الماضي بالتزامن مع تلك الفترة من العام، مؤكدا أن موسم محصول المانجو الأكبر يأتي من الإسماعيلية.

وتابع: الكوسة والخيار من بين المنتجات التي تأثرت بالطقس السيء أيضا، منوها أن الزراعات التقليدية لا تتأثر بالعاصفة الترابية أو الرياح أو الحرارة العالية.

واختتم: المحاصيل الأساسية الاستراتيجية أسعارها متوازية مع أسعار العام الماضي، لكن منتج البصل يشهد تأرجحا في سعره لأعلى، بينما تشهد منتجات مثل المشمش والخوخ ارتفاعا نسبيا أيضا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، وأسعار البامية تصل لـ25 و35 في سوق الجمعة.