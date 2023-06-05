بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا

لقي اليوم الاثنين، طفل مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا شمال محافظة البحرالاحمر.

تلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 85 بطريق “سفاجا – قنا”، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف الي مكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي.



وأكد مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن مصرع طفلة تدعي، جونستا شنودة سليمان 8 شهور، فيما أصيب كلا من؛ عادل رياض متري 65 عامًا مقيم قنا أبو تشت - صباح حبيب عبد الشهيد 60 عام مقيمة قنا أبو تشت - صلاح سيد حاد 42 عامًا مقيم بقنا - سميرة حسين أحمد 62 عام مقيمة قنا - محمد أحمد الضوي 42 عامًا مقيم بقنا - دينا عادل رياض 40 عام مقيمة قنا - توماس شنودة سليمان 4 سنوات - هشام محروس بخيت 62 عامًا مقيم بقنا - أسامة راشد أحمد 28 عامًا قنا، وثلاثة آخرين.

تم تحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.