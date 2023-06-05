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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا

بينهم أطفال..

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي اليوم الاثنين، طفل مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا شمال محافظة البحرالاحمر.

 

تلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 85 بطريق “سفاجا – قنا”، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف الي مكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي. 
 

وأكد مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن مصرع طفلة تدعي، جونستا شنودة سليمان 8 شهور، فيما أصيب كلا من؛ عادل رياض متري 65 عامًا مقيم قنا أبو تشت - صباح حبيب عبد الشهيد 60 عام مقيمة قنا أبو تشت - صلاح سيد حاد 42 عامًا مقيم بقنا - سميرة حسين أحمد 62 عام مقيمة قنا - محمد أحمد الضوي 42 عامًا مقيم بقنا - دينا عادل رياض 40 عام مقيمة قنا - توماس شنودة سليمان 4 سنوات - هشام محروس بخيت 62 عامًا مقيم بقنا -  أسامة راشد أحمد 28 عامًا قنا، وثلاثة آخرين.

تم تحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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