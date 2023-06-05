محافظ السويس يناقش الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

ناقش اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس، استعدادات المحافظة، لبدء امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً علي رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القيادات التنفيذية والأحياء لتحقيق الراحة لجميع ابنائنا من الطلاب والطالبات وتوفير الجو الهادئ والآمن لجميع اللجان والمعلمين والقائمين علي عملية المراقبة من المعلمين ، خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بقاعة اجتماعات المحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميدإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حضر اللواء ايمن عبد الحميد مساعد مدير الأمن والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية .

واكد المحافظ علي مدير مديرية التربية والتعليم بالاستعداد الجاد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سير الامتحانات بانتظام وأمان.

ووجه المحافظ علي تنظيم لجان من الداخل والخارج من خلال المؤور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، والمتابعة المستمرة للمدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

ووجه محافظ السويس بسرعة مراجعة وتجهيز استراحات المراقبين، والتنسيق مع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء لتجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ على تكثيف الإجراءات الأمنية لجميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظة، فضلا عن ضرورة توفير الخدمة الصحية داخل اللجان، وسيارات الاسعاف على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجان اثناء الامتحانات.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب. للامتحانات.

واكد المحافظ على رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة للتأكيد علي عدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة.

وشدد محافظ السويس على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة خارج المدارس التي بها لجان الامتحانات والمناطق المحيطة قبل بدء الامتحانات.

وتم التأكيد علي جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والتعليمية ورؤساء الأحياء لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفيركافة سبل الراحة والأمان للجميع من الطلبة والمراقببن داخل اللجان علي مستوي الاحياء الخمس.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم الي ان عدد لجان الامتحانات 15 لجنة عامة ويبلغ عدد الطلاب والطالبات بمدارس السويس 3851 طالب وطالبة علي مستوي مدارس السويس.