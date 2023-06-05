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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة المنوفية تشارك في مهرجان إبداع للموسم الحادي عشر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شاركت جامعة المنوفية فى مهرجان إبداع  للموسم الحادى عشر  تحت رعايه الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة والدكتورة  نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف  الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأيمن عبد القوى مدير إدارة النشاط الثقافى.
حضر الحفل  الدكتورة نانسى اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية والدكتور محمود حامد أستاذ الخزف المساعد ومدرب منتخب الجامعة للفنون التشكيلية ، ونجاح الميهى مسئول النشاط ومشرفة الطالبات.

وأسفرت نتائج مسابقات المهرجان عن فوز الطالبة عبير عصام عمران الطالبه بكلية الزراعة بالمركز الثانى فى مجال المراسل التلفزيونى غير المتخصص.
وفوز الطالبة روان جلال فراج الطالبه بكلية التربية النوعية بالمركز الثانى فنون تشكيلية أشغال فنية متخصص وتم تكريم الفائزتان  على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

الإدارة العامة لرعاية الطلاب التربية النوعية التعليم والطلاب الدكتور محمد زيدان