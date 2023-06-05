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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب المحلة يضم "تشارلز باسى" لمعسكر الإسكندرية رغم الإيقاف

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قرر رضا شحاتة المدير الفني لفريق المحلة ضم المهاجم النيجيري تشارلز باسى لمعسكر الإسكندرية المقام حاليا، وذلك لخوض التدريبات مع الفريق رغم الاستبعاد من قائمة مبارة المصاري  بسبب الإيقاف.
ويلتقي غزل المحلة مع  نظيره المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها بعد غدًا الأربعاء على إستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويعاني فريق المحلة بشدة هذا الموسم ويحتل المركز الخامس عشر في جدول الدورى برصيد 31 نقطة ويدخل في صراع شرس مع الطلائع والداخلية والحرس للهروب من شبح الهبوط.

رضا شحاته اصطحاب تشارلز باسى المهاجم النيجيري تشارلز باسى المحلة