برلماني يؤكد على أهمية وضوح الأرقام والمؤشرات لتسهيل متابعة خطة التنمية الاقتصادية

وجه النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للحكومة على صلابتها، في ظل الهجوم عليها خلال الشهور السابقة من مؤسسات دولية تدعي أنها اقتصادية – على حد تعبيره، في إطار ما أسماه محاولة بعض المستثمرين الدوليين توجيه مسار الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024 ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط .



وقال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: شهدنا صمود من الحكومة في مواجهة الهجوم الشرس، من مؤسسات لا تنظر لصالح الوطن والمواطن، ولكن تنظر لمصالح مؤسسات استثمارية دولية وهذا الصمود يؤكد اننا لدينا قيادة سياسية قوية ومؤسسات واعية هدفها الوطن والمواطن.



وأكد على أهمية وضوح الأرقام والمؤشرات ليسهل ادارة متابعة خطة التنمية الاقتصادية بشكل دوري، قائلا: كيف يمكن تقييم خطة بدون أرقام وإحصائيات واضحة.



وأضاف النائب محمود القط أثناء كلمته أن بعض الوزارات وضعت أرقام وإحصائيات واضحة داخل الخطة، وأن وزارات أخرى لم تفعل ذلك الأمر الذي لا يليق بالخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية".