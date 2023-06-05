ads
الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يرفض مشروع خطة التنمية الاقتصادية.. ويؤكد: هناك مشكلة فى ترتيب الأولويات

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، مشيرا إلى أن وثيقة التنمية لا تتضمن تفاصيل واضحة للبيانات، كما أنها لا تعقد مقارنات بين ما تم تنفيذه وما لم يُنفذ في الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.

وقال "القناوي"، إن هناك مشكلة لدى الحكومة تظهر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتعلق بترتيب الأولويات، متسائلا: "كيف ندعو لترشيد الإنفاق كجزء من السياسة المالية المتشددة التي تنتهجها الحكومة لكبح جماح التضخم، في الوقت الذي نفتح فيه مشروعات جديدة وضخمة!".

ولفت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى وجود قصور واضح لدى الحكومة في ملف التعليم، ومنها ازدياد الفجوة في عجز المعلمين، حيث لدينا الآن عجز يصل إلى ٤٠٠ ألف معلم، ويخرج على المعاش ٤٠ ألف معلم سنويا، بينما تضع الحكومة خطة تعيين ٣٠ ألف مدرس في العام فقط، وعلى مدار ٥ سنوات.
 

عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 2024 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس النائب أحمد القناوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين