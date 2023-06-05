التضامن الاجتماعي تطلق تطبيقا لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهم المتكاملة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت في حصر السيدات ذوات الإعاقة، مضيفة أن الوزارة ستُصدر تطبيقا إلكترونيا الخميس المقبل، وذلك لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت “القباج” إلى أنه حرصًا منها على الوصول إلى حصر السيدات ذوات الإعاقة؛ فقد قررت المضي قدما في جمع المستحقين من خلال التطبيق الإلكتروني لتشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمي، مضيفة أن الوزارة من جهتها قد قامت بحصر ٣٨ ألف سيدة من خلال قواعد البيانات المسجلة لديها.

ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، وأن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن انعقاد اجتماع مرتقب للصندوق القومي لقادرون باختلاف تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.