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الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أسعار تذاكر القطارات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة على خط القاهرة أسوان

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر القطارت الروسي الدرجة الثالثة المكيفة علي خط القاهرة \ أسوان والعكس. 

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: 

- القاهرة - الواسطى 55 جنيهًا.

- القاهرة - بنى سويف 60 جنيهًا.

- القاهرة - مغاغة 60 جنيهًا.

- القاهرة - بني مزار 70 جنيهًا.

- القاهرة - المنيا 70 جنيهًا.

- القاهرة - ملوى 85 جنيهًا.

- القاهرة - ديروط 90 جنيهًا.

- القاهرة - القوصية 100 جنيهًا.

- "القاهرة - أسيوط" 100 جنيهًا.

- القاهرة - أبو تيج 105 جنيهًا.

- القاهرة - صدفا 115 جنيهًا.

- القاهرة - طما 115 جنيهًا.

- القاهرة - طهطا 115 جنيهًا.

- القاهرة - المراغة 115 جنيهًا.

- القاهرة - سوهاج 120 جنيهات.

- القاهرة - المنشأة 120جنيهًا.

- القاهرة - جرجا 120 جنيهًا.

- القاهرة - فرشوط 130 جنيهًا.

- القاهرة - نجع حمادي 130 جنيهًا.

- القاهرة - دشنا 130 جنيهًا.

- القاهرة - قنا 150 جنيهًا.

- القاهرة - قوص 150 جنيهات.

- القاهرة - الأقصر 150 جنيهًا.

- القاهرة - اسنا 155 جنيهات.

- القاهرة - أدفو 165 جنيهًا.

- القاهرة - كلابشة 165 جنيهًا.

- القاهرة - كوم امبو 170 جنيهًا.

- القاهرة - دراو 170جنيهًا.

- القاهرة - أسوان 170جنيهًا.

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