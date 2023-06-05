أسعار تذاكر القطارات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة على خط القاهرة أسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر القطارت الروسي الدرجة الثالثة المكيفة علي خط القاهرة \ أسوان والعكس.
وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:
- القاهرة - الواسطى 55 جنيهًا.
- القاهرة - بنى سويف 60 جنيهًا.
- القاهرة - مغاغة 60 جنيهًا.
- القاهرة - بني مزار 70 جنيهًا.
- القاهرة - المنيا 70 جنيهًا.
- القاهرة - ملوى 85 جنيهًا.
- القاهرة - ديروط 90 جنيهًا.
- القاهرة - القوصية 100 جنيهًا.
- "القاهرة - أسيوط" 100 جنيهًا.
- القاهرة - أبو تيج 105 جنيهًا.
- القاهرة - صدفا 115 جنيهًا.
- القاهرة - طما 115 جنيهًا.
- القاهرة - طهطا 115 جنيهًا.
- القاهرة - المراغة 115 جنيهًا.
- القاهرة - سوهاج 120 جنيهات.
- القاهرة - المنشأة 120جنيهًا.
- القاهرة - جرجا 120 جنيهًا.
- القاهرة - فرشوط 130 جنيهًا.
- القاهرة - نجع حمادي 130 جنيهًا.
- القاهرة - دشنا 130 جنيهًا.
- القاهرة - قنا 150 جنيهًا.
- القاهرة - قوص 150 جنيهات.
- القاهرة - الأقصر 150 جنيهًا.
- القاهرة - اسنا 155 جنيهات.
- القاهرة - أدفو 165 جنيهًا.
- القاهرة - كلابشة 165 جنيهًا.
- القاهرة - كوم امبو 170 جنيهًا.
- القاهرة - دراو 170جنيهًا.
- القاهرة - أسوان 170جنيهًا.