تراجع محدود في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2340 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف الأمريكية، على الرغم من تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.



وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4.5 دولار، لتسجل مستوى 1943.5 دولار.



وأضاف “إمبابي” أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.



في حين تراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.4 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2360 جنيه، وتراجع لمستوى 2330 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2380 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة ولارين، وبنسبة 0.1 % بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1946 دولارًا، ولامست مستوى 1980 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا، وذلك بفعل وقوع الذهب تحت ضغط عوامل متباينة، بجانب حالة من الضبابية وانعدام الرؤية حول حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.